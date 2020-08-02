Москва, , 02:54 — REGNUM За прошедшие сутки 41 природный пожар был ликвидирован лесопожарными службами на территории России. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным региональных диспетчерских служб, на территории России по состоянию на 1 августа был ликвидирован 41 лесной пожар. Общая площадь возгорания составила 9728 га.

Отмечается, что к 00:00 мск 2 августа на территории РФ действовало 49 лесных пожаров. Ликвидацией возгораний активно занимаются специалисты лесопожарной службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сложной ситуации в России с лесными пожарами, от тушения которых было принято решение отказаться. На 31 июля количество таких пожаров-отказников в РФ составило 98, общая площадь возгорания достигла 336 028 га.

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