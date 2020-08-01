Краснодар, , 02:53 — REGNUM В Краснодарском крае по факту пожара на автогазозаправочной станции (АГЗС) в станице Васюринской Динского района, при котором пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии следствия, вечером 31 июля «в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, произошёл хлопок наружного резервуара, используемого для заправки транспортных средств газовым топливом, расположенный в станице Васюринской», при котором «пострадали шестеро граждан в возрасте от 34 до 45 лет». Также были повреждены резервуар и автомобили.

Отмечается, что причиной хлопка с последующим пожаром могла быть «вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автотранспортных средств либо с искрами» после того, как патрубок с редуктором подачи разрушился «в результате натяжения напорного шланга подачи газового топлива не отсоединенного от отъезжающего автомобиля».В настоящее время на месте происшествия «проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае до шести человек увеличилось число пострадавших при пожаре и взрыве на автогазозаправочной (АГЗС) станции в Динском районе. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с газозаправочным оборудованием одного из водителей.

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