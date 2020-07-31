Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Власти американского штата Флорида вводят режим ЧС из-за приближающегося урагана «Исаиас», сообщает 31 июля телеканал NBC News.

Указ подписал губернатор штата Рон Десантис. Власти ожидают осложнения ситуации на восточном побережье региона.

«Несмотря на наличие прогнозов о том, что «Исаиас» останется в море, ситуация по-прежнему нестабильна и может очень быстро измениться», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в мексиканском городе Рейноса из-за урагана «Ханна» погибли двое местных жителей.

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