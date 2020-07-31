Симферополь, , 20:56 — REGNUM Два уголовных дела, возбуждённые после ДТП с участием микроавтобуса в Белогорском районе Крыма, будут объединены в одно производство, об этом сообщили 31 июля в пресс-службе СКР.

«Следствие обратилось к надзирающему прокурору для решения вопроса об определении подследственности по делу о нарушении правил дорожного движения, возбужденного органами полиции для дальнейшего их соединения в одно производство», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, авария в Крыму унесла жизни девяти человек, ещё девять получили ранения. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, ещё одно дело возбудило СКР, Организатор перевозки уже задержан, решается вопрос о мере пресечения.