Саратов, , 16:37 — REGNUM В Саратовской области 64-летнего жителя Балаково признали виновным в гибели двух подростков во время управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом информирует региональное следственное управление СКР.

Следствие установило, что вечером 12 сентября 2019 года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по автодороге в Вольском районе. Управляя автомобилем «Газель», обвиняемый допустил столкновение со скутером, на котором в попутном направлении ехали двое подростков. От полученных травм один юноша скончался на месте, второй — спустя некоторое время в медучреждении.

Подсудимый не сознался в содеянном. Во время суда его вина была доказана полностью. Мужчине назначили наказание в виде 8-ми лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения и лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, столкновение в Саратовской области автомобиля «ГАЗ-2705» со скутером привело к гибели подростка.

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