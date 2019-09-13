Вольск, Саратовская область, , 11:40 — REGNUM Столкновение в Саратовской области автомобиля «ГАЗ-2705» со скутером привело к гибели подростка. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД города Вольск.

ДТП произошло 12 сентября на трассе «Сызрань — Волгоград», недалеко от села Широкий Буерак Вольского района. По предварительной версии, водитель «Газели» нарушил скоростной режим, не выдержал необходимую дистанцию и совершил наезд на скутер, на котором ехали двое подростков.

Водитель скутера 2004 года рождения скончался на месте. Его пассажир 2003 года рождения получил тяжелую травму головы и перелом основания черепа. Подростка госпитализировали. Водитель «Газели» не пострадал.