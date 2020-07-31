Саратов, , 16:35 — REGNUM Следственным комитетом Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД по подозрению в получении взятки с вымогательством, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Инспектор ДПС утром 23 ноября 2019 года нес службу на территории Хвалынского района, когда остановил грузовой автомобиль и взял пробу выдыхаемого водителем воздуха и сообщил ему, что тот якобы управляет машиной в алкогольном опьянении. После этого обвиняемый забрал у водителя документы на автомобиль, зная, что тот, согласно результатам измерений, абсолютно трезв. В дальнейшем сотрудник ГИБДД потребовал от водителя грузовика передать через посредника взятку в сумме 26 тыс. рублей, угрожая отстранить его от управления автомобилем, задержать и составить административный протокол. Водитель, опасаясь угроз, согласился передать взятку через посредника и в тот же день перечислил всю сумму на указанный банковский счет. Лишь после получения сотрудником ДПС денежных средств, посредник вернул изъятые документы водителю.

Обвиняемый вину свою не признал. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по обвинению во взятке в особо крупном размере завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника регионального МЧС.

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