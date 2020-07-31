Дзун-Хемчикский район, Тува, , 14:33 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 46-летний житель Дзун-Хемчикского района, обвиняемый в совершении преступления сексуального характера против пятилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

«26 апреля 2020 года около 14 часов обвиняемый, пребывая в гостях и находясь в состоянии алкогольного опьянения, в спальной комнате совершил иные действия сексуального характера в отношении 5-летней дочери хозяев», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования преступления, следователи изъяли вещественные доказательства, допросили свидетелей и провели ряд экспертиз. По итогам судебно-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документа направлены в суд. Обвиняемому теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

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