Тоджинский район, Тува, , 10:59 — REGNUM В Туве завершился процесс над 34-летним местным жителем, которого обвиняли в изнасиловании малолетней девочки, повлёкших тяжкий вред её здоровью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, преступления происходили с августа 2014 года по сентябрь 2018-го, когда супруга обвиняемого была в ночной смене. В пьяном состоянии мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней, а затем и несовершеннолетней двоюродной сестры жены.

«Преступные действия осуждённого вызвали возникновение у несовершеннолетней потерпевшей посттравматического стрессового расстройства, которое расценивается как тяжкий вред здоровью», — отметили в СКР.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 15 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничения свободы на 2 года.

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