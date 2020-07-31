Сакраменто, США, , 14:04 — REGNUM В результате аварии машины-амфибии ВМС США на военных учениях возле побережья штата Калифорния погиб один военный, двое ранено и ещё восемь числятся пропавшими без вести. Об этом 31 июля сообщается на странице морской пехоты США в соцсети Twitter.

«Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате аварии машины-амфибии 30 июля у побережья Южной Калифорнии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все военные принадлежат к 15-му экспедиционному отряду корпуса американской морской пехоты и уточняется, что в настоящее время идет поисково-спасательная операция при участии ВМС США и береговой охраны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что военные Южной Кореи и США могу провести совместные учения в середине августа.