Локоджа, , 10:16 — REGNUM В результате нападения неизвестных вооруженных лиц на деревню в штате Коги в центральной Нигерии погибли 14 местных жителей и еще шестеро были ранены. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

По сообщениям очевидцев, нападавшие появились в деревне Агбуду вечером 29 июля и периодически стреляли. 13 погибших были членами одной семьи, отмечают репортеры.

Группа агентов безопасности была направлена в деревню для проведения расследования, однако пока что не было произведено арестов по факту нападения, сообщил представитель полиции штата Коги Вилли Айя.

По версии следствия, причиной нападения стала межобщинная напряженность, отметил Айя.