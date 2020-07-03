Саратов, , 10:33 — REGNUM В Саратове возбуждено два уголовных дела в отношении доцента одного из городских вузов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Следствием установлено, что в период с 26 сентября по 6 ноября 2019 года доцент вуза в получил от студента взятку в размере 28 тыс. рублей путем перечисления средств на счет педагога. Денежная сумма предназначалась за внесение в зачетную книжку и ведомость заведомо ложных сведений о сдаче студентом в 2019—2020 учебном году экзамена. Помимо этого, в период с 19 февраля по 15 марта 2020 года доценту были перечислены 30 тыс. рублей за такую же махинацию со сдачей экзамена студентом и защите им без фактического написания выпускной квалификационной работы и сдачи зачета по преддипломной практике.

Следствие закрепляет доказательства и устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы полиции, обвиняемой в получении взятки.

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