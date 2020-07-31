Богота, , 05:57 — REGNUM В Колумбии нашли ранее пропавший на юге страны лёгкий одномоторный самолёт. Об этом Управление гражданской авиации 30 июля сообщает на своей странице в Twitter.

«Самолет Cessna 172 с регистрацией HK-2129 разбился при попытке совершить аварийную посадку на реке Путумайо, в 10 милях от муниципалитета Тарапака, департамент Амасонас», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пилот самолета погиб, двое пассажиров получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юге Колумбии пропал лёгкий одномоторный самолёт Cessna 172, на борту которого были три человека. Самолёт выполнял перелёт из города Пакоа (департамент Ваупес) в город Летисия (департамент Амасонас).

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