Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти украинского музыканта Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тело Александра Юшко нашли расчленённым в одной из квартир Санкт-Петербурга. Предположительно музыкант скончался около четырёх дней назад из-за передозировки наркотиками, а впоследствии его супруга расчленила труп.