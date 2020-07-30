Бичурский район, Бурятия, , 10:51 — REGNUM В Бичурском районе Бурятии пожарным не удаётся потушить возгорание на мусорном полигоне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, расчётам 29 июля удалось в течении часа ликвидировать открытое горение.

«Однако полностью ликвидировать глубинное тление мусора не представляется возможным ввиду большой площади лежащего мусора — 5,6 тысяч кв. метров, куда нет доступа пожарным автомобилям, в связи с этим горение мусора возобновляется», — отметили в агентстве.

28 июля пожарным также пришлось тушить открытый огонь, в ходе которого произошёл взрыв. Правда, причины его неизвестны. Никто не пострадал.

Всего с начала года, как отмечается, огнеборцам пришлось выезжать на тушение пожара на полигоне 8 раз. Впрочем, такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда тушить пожар здесь пришлось 11 раз.

В связи с этим агентство попросило руководство района выделить тяжёлую технику для тушения возгорания, а также решения вопрос с дальнейшим складированием мусора. Специалисты также предупредили, что горящий на больших площадях мусор отравляет воздух и плохо поддаются тушению.

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