Когалым, Югра, , 06:00 — REGNUM Власти Когалыма (ХМАО) обещают ликвидировать горение полигона твёрдых бытовых отходов к вечеру 30 июля. Об этом сообщает горадминистрация.

На полигоне ТБО под Когалымом пожар начался 22 июля и разросся до 10 тыс. кв. м. К 29 июля открытое горение ликвидировано, однако площадь тления составляет несколько тысяч квадратных метров. Причём 7 тыс. кв. м засыпано песком.

В социальных сетях жители Когалыма жалуются на смог и гарь в городе, затрудняющие дыхание.

«Ведётся контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе. Прокуратура города Когалыма проводит проверку по данному факту, виновные лица будут установлены и привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении горадминистрации.