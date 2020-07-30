Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM В одной из квартир в центре Санкт-Петербурга найдено тело мужчины, расфасованное по пакетам. Предположительно, погибший известный репер Энди Картрайт, который, как объяснила его жена, умер от передозировки наркотиков, а она таким образом хотела избавиться от его тела. Об этом 30 июля сообщает издание «Фонтанка».

Сообщение о произошедшим, по данным издания, в полицию поступило от адвоката музыканта. По его словам, четыре дня назад Картрайт умер от передозировки наркотиками. Женщина якобы не хотела бесславной смерти для ее супруга и решила избавиться от трупа, чтобы его признали без вести пропавшим.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире пять пакетов с частями тела. Женщина убрала их в холодильник.

Отметим, согласно официальным аккаунтам музыканта, в последний раз он публиковал пост три дня назад.

Добавим, Энди Картрайт— известный украинский андерграундный рэп-исполнитель, участник Versus Battle.