Ульяновск, , 07:12 — REGNUM В Ульяновске полиция разыскивает злоумышленников, жертвой которых стала 77-летняя пенсионерка. Под предлогом замены старых купюр на новые «в связи с обесцениванием денежных средств», она отдела аферистам свои сбережения, сообщает УМВД по Ульяновской области.

В ходе разбирательств правоохранители установили, что пенсионерке на стационарный телефон позвонила женщина, представившись социальным работником, и убедила в том, что скоро деньги будут обесценены, и они могут помочь обменять устаревшие купюры на новые. Уточнив объём сбережений, они предупредила, к ней домой приедут соцработники для обмена денег.

«К приходу гостей пенсионерка подготовила $2 950 и 100 тыс. рублей, чтобы занести их серийные номера в базу и обменять. Поскольку такой суммы у «соцработников» не оказалось, они забрали деньги и пообещали занести в следующий раз купюры уже нового образца», — говорится в сообщении.

После ухода гостей пожилая горожанка обнаружила пропажу золотых украшений на общую сумму 60 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашская полиция задержала 24-летнего жителя Ульяновска, которого подозревают в серии эпизодов мошенничества под видом чиновника. В качестве жертв выбирались заведующие детскими садами. В ходе следствия часть суммы злоумышленник возместил.

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