Ульяновск, 30 июля 2020, 07:12 — REGNUM В Ульяновске полиция разыскивает злоумышленников, жертвой которых стала 77-летняя пенсионерка. Под предлогом замены старых купюр на новые «в связи с обесцениванием денежных средств», она отдела аферистам свои сбережения, сообщает УМВД по Ульяновской области.
В ходе разбирательств правоохранители установили, что пенсионерке на стационарный телефон позвонила женщина, представившись социальным работником, и убедила в том, что скоро деньги будут обесценены, и они могут помочь обменять устаревшие купюры на новые. Уточнив объём сбережений, они предупредила, к ней домой приедут соцработники для обмена денег.
После ухода гостей пожилая горожанка обнаружила пропажу золотых украшений на общую сумму 60 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашская полиция задержала 24-летнего жителя Ульяновска, которого подозревают в серии эпизодов мошенничества под видом чиновника. В качестве жертв выбирались заведующие детскими садами. В ходе следствия часть суммы злоумышленник возместил.
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