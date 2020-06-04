Чебоксары, , 06:35 — REGNUM Чувашская полиция задержала 24-летнего жителя Ульяновска, которого подозревают в серии мошенничеств под видом чиновника. В качестве жертв выбирались заведующие детских садов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

По данным правоохранителей, злоумышленник под видом работника городской администрации звонил заведующим детсадов Чебоксар, предупреждал о якобы предстоящей проверке и просил перевести ревизорам деньги на подарки, чтобы они были «более лояльны к возможным недостаткам».

В полиции отмечают, что одна из заведующих детским садом попалась на уловку, переведя 36,8 тыс. рублей. Другая сразу после звонка позвонила в мэрию, где опровергли информацию о проверках и наличии сотрудника с такими персональными данными.

В ходе разбирательств под подозрение попал ранее судимый 24-летний житель Ульяновска, который в настоящее время задержан. Он возместил потерпевшей часть суммы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии регулярно регистрируют факты бесконтактных мошенничеств. Аферисты продолжают не только списывать накопления с банковских карт жителей, но и получив доступ к счетам, оформлять на них кредиты. Крупный ущерб нанесён 56-летнему чебоксарцу, который после общения с аферистами лишился 6 млн рублей.

Подробнее: Мошенники списали 6 млн со счетов чебоксарца и оформили на него кредиты