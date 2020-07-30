Абуджа, , 02:44 — REGNUM Четверо полицейских были убиты в ходе ограбления на юго-востоке Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел на шоссе Энугу — Абакалики. Группа вооруженных людей попыталась ограбить инкассаторский автомобиль. В результате перестрелки погибли четверо полицейских, еще один сотрудник полиции и один гражданский получили ранения. Грабителям удалось скрыться с места происшествия.

Отмечается, что грабителям не удалось угнать инкассаторский автомобиль. Также сообщалось, что погибли и ряд охранников банка, однако их число не сообщается.