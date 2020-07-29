Тбилиси, , 10:21 — REGNUM Сильные ливни привели к тому, что в ряде регионов Грузии 29 июля подтопило улицы и были разрушены дороги. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, на нескольких улицах Кутаиси вода залила дворы и первые этажи жилых домов и магазинов. Хуже всего ситуация на улице Поти. Спасатели откачивают воду.

В крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия стихия нанесла больше вреда инфраструктуре. Как рассказал журналистам исполняющий обязанности мэра города Они Давид Чикваидзе, были повреждены дороги и несколько домов.

«Когда мы едем в Земо Рача, дорога в этом направлении значительно повреждена. Ущерб довольно большой, который в основном охватывает объекты инфраструктуры, часть их них — дома», — рассказал чиновник.

Он отметил, что данные о том, какие объекты пострадали, уточняются.