Богор, Индонезия, 28 июля 2020, 12:55 — REGNUM В Индонезии неизвестные лица забросали «коктейлями Молотова» офис Демократической партии борьбы Индонезии в Богоре, сообщает CNN Indonesia.
Инцидент произошел утром 28 июля 2020 года в 02:37 по местному времени.
Председатель регионального совета Демократической партии борьбы Индонезии на Западной Яве Оно Суроно попросил полицию арестовать причастных к инциденту.
«Мы решительно осуждаем и просим полицию провести судебное разбирательство против преступников», — заявил Оно Суроно.
Напомним, Демократической партии борьбы Индонезии — политическая партия, которая была основана в 1998 году после раскола в Демократической партии Индонезии.