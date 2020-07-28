Хабаровск, , 09:28 — REGNUM Ножи и топор были изъяты в Хабаровске у участников несогласованной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил врио главы региона Михаил Дегтярев в прямом эфире в Instagram.

Очередной протестный митинг состоялся в Хабаровске 26 июля. Правоохранители изъяли несколько единиц ножей и топор, отметил он.

«Зачем человек пришел с топором на несанкционированную акцию?» — задался вопросом Дегтярев.

Он призвал хабаровчан «беречь друг друга», помогать родным и близким и соблюдать правила санитарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные протесты проходят в Хабаровском крае с 11 июля. Им предшествовали задержание и арест Фургала, которого обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей и покушению на убийство.

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