Улан-Удэ, , 07:04 — REGNUM Заведения общественного питания Бурятии продолжают нарушать запрет на проведение массовых мероприятий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 175 кафе и ресторанов в Улан-Удэ и районах.

«В двух организациях из числа проверенных было выявлено проведение банкетов с количеством участников свыше 60 человек. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаторов, допустивших нарушение противоэпидемического режима, возбуждены административные производства», — отметили в правительстве.

На 53 кафе подан иск в суд о временном запрете работы. Главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев отметил, что в Северобайкальске 26 июля коронавирус выявили у ещё двух гостей ранее проведённой свадьбы. По его словам, на этой неделе специалисты начнут проверки соблюдения требований в крупных торговых сетях.

«Торговые организации вправе не обслуживать посетителей без масок», — подчеркнул санврач.

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