Бабушкин, Бурятия, , 08:17 — REGNUM Власти Бурятии усилили противоэпидемические меры на территории города Бабушкин Кабанского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в течении недели здесь не будут работать магазина непродовольственных товаров.

Ранее здесь зафиксировали вспышку коронавируса после свадьбы с 35 приглашёнными. У 20 из них впоследствии выявили заражение. На сегодня число носителей в городе достигло 34. Ещё 112 человек числятся в числе контактных.

Напомним, ранее региональный оперативный штаб Бурятии продлил действие ограничительных мер в республике до 31 августа. По словам главного санитарного врача регионаСергея Ханхареева, эпидемиологическая ситуация остаётся нестабильной.

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