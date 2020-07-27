Ухань, Китай, , 08:57 — REGNUM Ливни, обрушившиеся на центральную китайскую провинцию Хубэй на прошедшей неделе, унесли жизни пяти человек, еще один пропал без вести, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Мощные ливни обрушились на уезд Цзянши в Эньши-Туцзя-Мяосском автономно округе провинции, что привело к сходу оползней и затоплению, сообщили в правительстве Цзянши.

Власти подняли уровень экстренного реагирования по паводкам со второго до высшего, первого. По данным на 18:00 местного времени 26 июля, от ливней пострадали 160 тыс. жителей региона, из которых 60 тыс. были эвакуированы, также было повреждено 2900 га зерновых.

На настоящий момент автомобильное движение, связь, водоснабжение и электроснабжение было в большинстве своем восстановлено.