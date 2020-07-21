Кызыл, , 11:12 — REGNUM Министерство спорта Тувы приступило к поэтапному снятию ограничительных мер в отрасли физической культуры и спорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на первом этапе местным жителям разрешат индивидуальные занятия физкультурой на открытом воздухе.

Так, с 19 июля возобновил работу стадион имени 5-летия Советской Тувы в Кызыле. В совместных занятиях могут принимать участие не более двух человек при соблюдении дистанции в пять метров.

«Также разрешается оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки на объектах спорта с загрузкой объектов в объёме не более 25% с единовременной пропускной способностью спортивного сооружения», — отметили в правительстве.

Члены сборных страны или республики могут тренироваться на спортивных объектах при загрузке не более 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Туве свободный коечный фонд превысил 50%, что является необходимым условием для постепенного снятия противоэпидемических мер. Ещё раньше республика достигла целевых значений по двум другим параметрам.

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