Улан-Удэ, , 05:50 — REGNUM В Бурятии вновь выросло число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, на выходных в улан-удэнском стационаре скончались две пожилые женщины.

У 77-летней пациентки, помимо COVID-19, имелись такие тяжёлые сопутствующие заболеваниями, сенильный остеопороз с переломами, ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, злокачественное новообразование печени. Последние четверо суток она находилась в реанимации.

Второй скончавшейся пациентке было 91 год.

«Пациентка страдала ишемической болезнью сердца с нарушением ритма, тромбозом вен нижней конечности на фоне которого произошла тромбоэмболия легочной артерии. Находилась на лечении в стационаре 19 суток, из них в отделении реанимации 12 суток», — отметили в штабе.

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