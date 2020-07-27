Токио, , 03:30 — REGNUM Грузовой самолет авиакомпании Japan Cargo Airlines аварийно сел в аэропорту «Нарита» японской столицы Токио из-за попадания молнии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что воздушное судно следовало из «Нариты» в американский Анкордиж, однако спустя 20 минут после взлета в фюзеляж попала молния. Из-за этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В результате происшествия пострадавших не было. В настоящее время самолет обследуют на предмет вероятных повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в тяжёлый транспортный самолёт Ан 124−100 «Руслан» при посадке в Красноярске ударила молния. Самолет благополучно приземлился, пострадавших не было.