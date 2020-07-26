Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Легкомоторный самолет Piper 32 упал на жилой дом в городе Уэст-Джордан в американском штате Юта, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились шестеро человек. Пока точной информации о погибших и пострадавших не сообщается. Полиция города отмечает, что «возможно есть погибшие». Также сообщается, что в доме, на который рухнул самолет, проживал один человек.

На месте крушения начался пожар, в результате которого оказались повреждены три жилых дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля легкий самолет упал на жилой дом в городе Везель в Германии. В результате авиапроисшествия погибли три человека, пострадал один ребенок. Причины аварии не назывались.

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