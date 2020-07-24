Колпино, Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Более 15 сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской (СИЗО «Кресты») привлекли к дисциплинарной ответственности. Наказание последовало после того, как одного из арестантов избили заключенные, а у его родственников вымогали деньги. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, с 18 по 19 июля 2019 года, находясь в камере СИЗО трое осужденных за преступление против личности напали на 21-летнего сокамерника, обвиняемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Злоумышленники, угрожая расправой, требовали от него 20 тысяч рублей. Однако таких денег у потерпевшего не оказалось, из-за чего сокамерники решили «взыскать» сумму с его родственников.

В разговоре с близкими пострадавшего один из нападавших сообщил, что избиения молодого человека не прекратятся до тех пор, пока они не переведут нужную сумму. 19 июля родственники потерпевшего перевели три тысячи рублей на банковскую карту знакомой одного из обвиняемых и обратились в правоохранительные органы. После чего было возбуждено уголовное дело за вымогательство.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ГСУ.

Кроме того, следователей заинтересовали обстоятельства, из-за которых данное преступление смогли совершить осужденные люди. На имя руководства УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

«По результатам рассмотрения постановления были привлечены к дисциплинарной ответственности более 15 сотрудников следственного изолятора», — подытожили в ведомстве.