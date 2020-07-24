Стрельна, , 11:54 — REGNUM В Стрельне эвакуировали около 20 жителей многоквартирного дома после того, как у дверей одной из квартир многоэтажного дома была обнаружена коробка с гранатой. Об этом 24 июля ИА REGNUM рассказал источник в правоохранительных органа.

ЧП произошло утром 24 июля в поселке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга. В полицию поступило сообщение о том, что у дверей одной из квартир дома на улице Орловской обнаружена коробка с предметом похожим на гранату.

«На месте работают специалисты, около 20 жителей эвакуировано», — отметил собеседник агентства.