Манила, , 02:51 — REGNUM Два человека погибли при крушении военного вертолета на севере Филиппин, сообщает пресс-служба филиппинской полиции.

Сообщается, что вертолет UH-1D военно-воздушных сил Филиппин, на борту которого находились пять человек, разбился в провинции Изабела. Отмечается, что воздушное судно упало при попытке взлететь. В результате происшествия погибли два человека, еще один получил травмы. Двое числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в департаменте Ваупес в Колумбии упал военный вертолет. В результате крушения погибли 11 человек, еще шестеро получили различные травмы.

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