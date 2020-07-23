Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM В Ленинградской области с 1 мая введен противопожарный режим, несмотря на это, в региональное управление МЧС поступили сообщения о 242 лесных пожаров. Об этом 23 июля заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, по 100 сообщениям из общего количества было отказано в возбуждении уголовного дела: 98 произошли из-за неосторожного обращения с огнем, еще один пожар начался из-за удара молнии. По остальным сообщениям проводится проверка.

Что касается остальных пожаров, то с начала 2020 года наблюдается их снижение почти на 7% к показателю на тот же период прошлого года. В 2020 году такие пожары произошли 5 385 раз.

«Из общего числа пожаров в общем секторе произошло 1528 пожаров, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — резюмировал спикер.