Бокситогорск, Ленинградская область, , 13:45 — REGNUM В Ленинградской области вандалы повредили объект культурного наследия — памятник времен Великой Отечественной войны, знаменитую полуторку, увековечившую память о подвигах водителей Дороги жизни во время блокады Ленинграда. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе регионального СК.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Пресс-служба администрации Ленинградской области.

Акт вандализма был совершен в поселке Подборовье Бокситогорского района Ленинградской области. Злоумышленники разбили стекла в автомобиле, помяли двери и крышу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр памятника и зафиксировала повреждения монумента, а также изъяла объекты, оставленные преступниками. Отметим, во время бесчинства злоумышленники порезались и оставили много следов крови.

«Следственным отделом по городу Бокситогорск Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение и повреждение выявленных объектов культурного наследия)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Отметим, как уточнили в комитете по культуре Ленобласти, совсем недавно автомобиль был покрашен, а территория вокруг него благоустроена. Памятник закреплен за музеем «Дорога жизни». В ближайшее время будет составлен план ремонтных работ, чтобы восстановить полуторку в самые кратчайшие сроки.