Ульяновск, , 13:28 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор 25-летнему парню, которого признали виновным в покушении на грабёж и убийство. Орудием преступления стал нож, который вытащила жертва и попыталась им воспользоваться, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, преступление было совершено в Димитровграде ночью 25 февраля 2020 года возле дома по проспекту Димитрова. Следствием установлено, что он напал на 20-летнюю девушку, чтобы «забрать её деньги и драгоценности».

«Женщина достала кухонный нож, однако нападавший выхватил его и нанес ей несколько ударов по различным частям тела, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Девушка была своевременно оказана медицинская помощь, и она осталась жива.

Горожанин арестован. В ходе разбирательств установлено, что он имеет судимость за разбойное нападение.

Суд признал димитровградца виновным в покушении на грабёж и убийство (ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК), назначив восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в похищении обидчика его сестры. Следствие считает, что он вывез пострадавшего на кладбище и начал рыть могилу, мужчине в это время удалось сбежать.

Подробнее: Жителя Ульяновской области обвинили в похищении человека