Коринф, , 12:07 — REGNUM Крупный лесной пожар бушует в районе греческого города Коринф на восточном побережье полуострова Пелопоннес. Об этом 23 июля сообщает местный телеканал KorinthosTV.

По данным источника, из-за пожара из охваченной им местности уже были эвакуированы жители нескольких населенных пунктов и детский лагерь отдыха. При этом, по словам сотрудников спасательных служб, работы по тушению пожара, у которого несколько очагов, затруднены порывами постоянно меняющего направление ветра.

Также уточняется, что огонь в районе деревни Лутраки в настоящее время частично взят под контроль, а в районе прибрежной деревни Кехрис, где находится один из эпицентров пожара, он продолжает бушевать.

При этом сообщается, что к тушению пожара привлечены как сотрудники противопожарных служб, так и добровольцы и в настоящее время в работах по тушению задействованы 143 пожарных и 56 единиц техники, включая 6 самолетов и 8 вертолетов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что на севере штата Калифорния в США было проведена эвакуация населения из-за лесных пожаров.