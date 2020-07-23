Южно-Сахалинск, , 03:00 — REGNUM На Сахалине после обнаружения в гаражном кооперативе свалки опасных медицинских отходов возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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В заброшенных гаражных боксах складировались медицинские отходы класса «Б» и «В», а это эпидемиологически опасные отходы и чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. Их транспортировкой и утилизацией занимается ООО «Сахалинская компания по утилизации отходов «ЭкоСервис». Установлено, что с мая 2020 года и по настоящее время компания вывозила опасные отходы и складировала их в заброшенных гаражах, что вызвало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске в заброшенных гаражах обнаружили свалку медицинских отходов класса «Б».