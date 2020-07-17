Южно-Сахалинск, , 06:26 — REGNUM В Южно-Сахалинске в заброшенных гаражах обнаружили свалку медицинских отходов класса «Б», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Читайте также: В Челябинске на асфальте нашли пробирки с кровью

Специалисты выехали на проверку поступившей в администрацию информации о незаконной свалке медицинских отходов. На месте были обнаружены пакеты с использованными медицинскими инструментами, капельницами, шприцами, расходными материалами для забора анализов и средствами индивидуальной защиты.

Здесь проверяющие встретились и с водителем компании, которая занимается вывозом и утилизацией медицинских отходов. Мужчина который подтвердил складирование опасного мусора на территории гаражного кооператива.

Проводится проверка, к которой подключилась городская прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске возле мусорного контейнера местные жители нашли пробирки с кровью. Это произошло на территории горбольницы № 8, пишут СМИ.