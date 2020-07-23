Богота, , 02:41 — REGNUM Тела еще двоих погибших военнослужащих, которые летели на упавшем в Колумбии вертолете Black Hawk, найдены, 22 июля сообщается на сайте колумбийских вооруженных сил.

Ранее сообщалось о девяти жертвах крушения и двоих пропавших без вести. Тела всех погибших должны доставить в столицу страны Боготу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в департаменте Ваупес на юго-востоке Колумбии упал военный вертолет. Шестеро из 17 человек на борту спаслись, но получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии при крушении вертолета погибли девять военных