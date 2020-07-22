Хазянг, , 17:04 — REGNUM Пять жителей вьетнамской провинции Хязянг погибли и трое пострадали в результате ливневых дождей, сообщает 22 июля Синьхуа.

Вьетнамцы оказались жертвами оползней и наводнений, вызванных ливнями в северной части страны. Кроме того, пострадал один житель другой вьетнамской провинции — Каобанг.

Свыше пятисот домов были затоплены. Та же участь постигла сельскохозяйственные земли — под водой оказалось две сотни гектаров. Во Вьетнаме из-за наводнений стала невозможной работа двух ГЭС.

Напомним, во Вьетнаме за первые полгода из-за тайфуна, наводнений и оползней погибли 47 человек. Экономические потери страны из-за этих проблем оцениваются в $147 млн.

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