Елабуга, Татария, , 16:55 — REGNUM В ходе мониторинга социальных сетей 21 июля текущего года сотрудники МВД по Елабужскому району Татарии обнаружили публикацию с фотографией, на которой изображен подросток, сидевший на памятнике, посвященном войнам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность нарушителя, им оказался 14-летний житель Елабуги. С подростком и его родителями провели разъяснительную беседу. В отношении родителей мальчика составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Комиссия по делам несовершеннолетних Елабужского района после проведенной проверки примет соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, в татарском селе Кугеево двое 8-летних мальчиков повредили бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина.

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