Казань, , 15:04 — REGNUM В татарском селе Кугеево двое 8-летних мальчиков повредили бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»), сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что днем 21 июня 2020 года двое мальчиков в возрасте 8 лет увидели бюст в селе возле дома № 16 на улице Мира. Один ребенок решил проверить, что внутри, и залез на него. Затем любопытный мальчик несколько раз ударил по бюсту рукой, потом камнем и повредил скульптуру. Юные хулиганы приехали в гости к бабушкам из Башкирии и Зеленодольска. Оба ребенка не состоят на учете и воспитываются в благополучных семьях.

Зеленодольская городская прокуратура намерена привлечь к ответственности родителей школьников. В ведомстве продолжат проверку и в отношении местных властей о принятых мерах по сохранению памятника и поддержания его в надлежащем состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2019 года жителя Татарии оштрафовали за вандализм.

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