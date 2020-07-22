п. Новогорелово, , 09:41 — REGNUM Полицейские Ленинградской области разыскивают мужчину, которого двое похитителей на глазах у очевидцев силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Похищение человека произошло днем 21 июля в Ломоносовском районе Ленинградской области. Около 16:20 часов в поселке Новогорелово у дома 11/6 по улице Современников двое неизвестных мужчин, применив физическую силу, посадили человека в свой автомобиль, а затем с места происшествия скрылись.

«По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего. Полиция принимает все меры по поиску и задержанию злоумышленников», — уточнили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.