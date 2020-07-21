Пенза, , 17:04 — REGNUM В управлении МВД России по Пензенской области подвели итоги деятельности за первое полугодие 2020 года. Так, количество совершенных преступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 6%, сообщает пресс-служба ведомства.

В основном рост произошел за счет увеличившихся случаев мошенничества и краж с использованием телекоммуникационных технологий — более 2-х тыс. преступлений. Но сократилось число зарегистрированных разбоев — на 27%, умышленного причинение тяжкого вреда здоровью — на 10%, краж из складов, магазинов и баз — на 33%, квартирных краж — на 28%, хищение транспортных средств — на 6%.

Также по области выявлено 642 преступления по незаконному обороту наркотических средств, изъято более 36 кг запрещенных веществ. Кроме того, на территории региона зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 15,9%, число погибших при авариях сократилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным прокуратуры Пензенской области за три месяца 2020 года в регионе зарегистрировано 3 396 преступлений, это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С введением режима повышенной готовности по области снизилось число преступлений в общественных местах на 2,8%, в том числе совершенных на улице на 1,3%. Почти на 80% снизились преступления, совершенные в наркотическом опьянении.

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