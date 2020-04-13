Пенза, , 15:29 — REGNUM По данным прокуратуры Пензенской области за три месяца 2020 года в регионе зарегистрировано 3 396 преступлений, это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По области рост количества противоправных действий отмечен в 25 районах. В структуре преобладают преступления против собственности; против здоровья населения и общественной нравственности; против жизни и здоровья, преступления против порядка управления, преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Также отмечен рост противоправных действий с использованием телекоммуникаций, их доля в общем объеме составляет 28,2%.

С введением режима повышенной готовности по области снизилось число преступлений в общественных местах на 2,8%, в том числе совершенных на улице на 1,3%. Почти на 80% снизились преступления, совершенные в наркотическом опьянении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, период действия ограничительных мероприятий — с 16 марта по 5 апреля 2020 года — в Пензенской области отмечается увеличение количества противоправных деяний в быту.

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