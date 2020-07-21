Саратов, , 17:03 — REGNUM На территории Саратовской области с 10 апреля текущего года введен особый противопожарный режим. Всего с начала года в регионе произошло 5379 пожаров, в которых погибли 90 человек, еще 88 граждан получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ущерб от пожаров составил порядка 81 млн рублей. На тушение сухой травянистой растительности спасатели выезжали 1470 раз, что превышает прошлогодний показатель на 40%. В настоящий момент наблюдается ухудшение пожарной обстановки, так в 20 районах области установлен чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. На территории 36 муниципалитетов и четырех городских округов ввели дополнительные требования пожарной безопасности (запрет на разведение открытого огня, посещение лесов, сжигание мусора и сухой травы).

В случае выявленных нарушений предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц — от 2-х до 4-х тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области в Новоузенском районе вблизи хутора Алибарья во время горения степи погиб пастух.

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