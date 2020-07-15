Новоузенский район, , 08:45 — REGNUM В Саратовской области в Новоузенском районе вблизи хутора Алибарья во время горения степи погиб пастух. Следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба СКР по региону.

Выяснилось, что вечером 14 июля 2020 года рядом с хутором Алибарья загорелась степь. На удалении от населенного пункта около 3-х км 53-летний пастух осуществлял выпас стада крупного рогатого скота. Чтобы спасти поголовье, он погнал коров в сторону фермы. В какой-то момент на мужчине загорелась одежда, пастух получил множественные ожоги тела, а затем скончался. Обожженное тело мужчины обнаружили сотрудники фермы.

Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пастуха.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Саратовской области до 17 июля действует чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) из-за установившейся аномальной жары.

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