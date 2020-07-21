Москва, , 14:10 — REGNUM Следственный комитет России закончил расследование против жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, который опубликовал фото Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом 21 июля сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

В ходе обысков также было установлено, что Эль-Аюби несколько месяцев выращивал дома наркосодержашие растения.

«По утверждению самого обвиняемого, поступок был совершен им по причине наличия симпатий к Гитлеру, а растения, содержащие наркотические средства, он выращивал для личного употребления», — сказала Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, всего Следственным комитетом РФ были установлены личности шести граждан, размещавших фото нацистских преступников и изменников Родины на сайте «Бессмертного полка».

Так, обвинения были предъявлены по уголовному делу о реабилитации нацизма Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову, а также Мухаммеду Эль-Айюби, Денису Воронцову из Волгограда и Даниилу Шестакову из Перми.

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