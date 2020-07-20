Москва, , 16:25 — REGNUM Дело о смертельном ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова рассмотрит Пресненский суд Москвы. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В суде © ИА Красная Весна

«Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в информации.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по данному делу. Ефремов обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.